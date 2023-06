Fiorentina-West Ham | le probabili formazioni

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Alle 21.00 di stasera andrà in scena la finale di Conference League traHam . Ecco leAlle 21.00 di stasera andrà in scena la finale di Conference League traHam. Ecco leVinzenzo Italiano e David Moyes.(4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Jovic. All. Italiano.HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.

All' Eden Arena di Praga va in scena l'ultimo atto della Conference League, la finale tra Fiorentina e West Ham. Fischio d'inizio alle 21. La sfida sarà diretta dall'arbitro spagnolo Cerro Del Grande. Le parole di Mauro Zarate, attaccante del Cosenza, sulla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham: Mauro Zarate ha parlato a La Gazzetta dello Sport della finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham, entrambe sue ex squadre.

Il doppio ex della sfida, Mauro Zarate, è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport per parlare della partita di stasera tra Fiorentina e West Ham. Allenati dall'«erede» di Ferguson David Moyes, gli Hammers in campionato hanno stentato ma in Coppa hanno raccolto 13 vittorie e un pareggio. Assenti gli italiani, brillano Paquetà, Rice e Zouma.