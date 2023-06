Fiorentina-West Ham | i tifosi viola | “Perdere così fa troppo male”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “no, fa. Mai una gioia”. L’hanno detto tutti idelladopo il gol di Bowen al 90? che ha condannato laa una bruciante sconfitta allo scadere contro ilHam. Grande delusione anche per i 30.000dello stadio Franchi a seguire la partita sui maxischermi. “Fa malissimo”, dicono alcuni. Sarebbe stata la “ciliegina sulla torta” a cui pensava tutto il club dal presidente Commisso a mister Italiano. Resta comunque una grande annata quella della, conclusa senza trofei ma con due finali, Coppa Italia e Conference, e l’ottavo posto in campionato. SportFace.

...League va alHam, bravo a sfruttare le debolezze dei gigliati e le poche occasioni capitate a loro tiro. Le pagelle dell'ultimo atto europeo per queste due ottime compagini. Pagelle...Una serata da dimenticare per la. Di calcio e non solo. I Viola, nonostante una prestazione di grande livello, hanno perso la finale di Conference League disputata a Praga contro ilHam. Gli inglesi hanno vinto 2 - 1 ...- - > Reuters . Ladi Italiano ha sognato fino all'ultimo il prestigioso successo internazionale contro ilHam United di Moyes. Ma non c'è stato niente da fare. La Conference League se l'è aggiudicata la ...

Conference League, Fiorentina-West Ham 1-2: Bowen regala il successo Sport Mediaset

Un'altra finale amara per la Fiorentina. Dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia un altro 2-1 è fatale per i viola, che vedono sfumare sul più bello anche la… Leggi ...Al 62' gli inglesi erano passati in vantaggio su rigore concesso per un fallo di mano di Biraghi, poi il pareggio di Bonaventura al 67', ma allo scadere il nuovo sorpasso con Bowen TUTTE LE FOTO (ANSA ...