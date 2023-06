Fiorentina-West Ham | formazioni ufficiali | Italiano sceglie Jovic | Moyes con Antonio

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nella serata di mercoledì 7 giugno alle ore 21:00 si disputa la finale di Conference League traHam. I viola nella semifinale hanno eliminato il Basilea al termine di 180 minuti palpitanti. Dopo la sconfitta per 1-2 al Franchi, gli uomini dihanno ribaltato tutto al ritorno imponendosi col punteggio di 1-3 ai tempi supplementari, grazie alla rete nelle fasi finali di Barak. Gli inglesi nel turno precedente hanno invece avuto la meglio dell’Az Alkmar. Dopo il 2-1 di Londra, la squadra allenata da Moses si è imposta anche in terra olandese col punteggio di 0-1.– AttaccanteHam, leVincenzoopta per un offensivo 4-2-3-1 ...