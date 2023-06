Fiorentina-West Ham | follia in finale di Conference League | Biraghi sanguina alla testa dopo il lancio di oggetti dai tifosi avversari – Il video

(Di mercoledì 7 giugno 2023)pocola mezz’ora di gioco durante laditraHam, in corso a Praga. In uno stadio caldissimo, un gruppo didel club britannico ha preso di mira il capitano dellaCristiano, mentre questi si avvicinavabandierina per battere un calcio d’angolo. Colpitoda un bicchiere di birra e da un accendino, il capitano dei Viola pocoperdeva copiosamente sangue. Inevitabile l’intervento dell’arbitro, che contenendo a fatica la rabbia dei giocatori dellaha interrotto il gioco, anche per consentire i soccorsi a. ...

...League va alHam, bravo a sfruttare le debolezze dei gigliati e le poche occasioni capitate a loro tiro. Le pagelle dell'ultimo atto europeo per queste due ottime compagini. Pagelle...Una serata da dimenticare per la. Di calcio e non solo. I Viola, nonostante una prestazione di grande livello, hanno perso la finale di Conference League disputata a Praga contro ilHam. Gli inglesi hanno vinto 2 - 1 ...- - > Reuters . Ladi Italiano ha sognato fino all'ultimo il prestigioso successo internazionale contro ilHam United di Moyes. Ma non c'è stato niente da fare. La Conference League se l'è aggiudicata la ...

Mi mancano le parole, abbiamo dato il massimo ma dovevamo essere più concentrati nel finale”: così ai microfoni di Sky Sport Nikola Milnkovic commenta la sconfitta della Fiorentina nella finale di ...Un'altra finale amara per la Fiorentina. Dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia un altro 2-1 è fatale per i viola, che vedono sfumare sul più bello anche la… Leggi ...