Fiorentina-West Ham | finale Conference League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unache manca da tanto, forse troppo, tempo in riva all’Arno. Un ultimo atto sognato, auspicato, atteso e, adesso, un po’ temuto. Ladi Vincenzo Italiano si è prefissata, ormai da tempo, un doppio obiettivo da perseguire con ogni briciolo d’energia rimasta in corpo in questo complessodi stagione: prevalere negli ultimi novanta minuti di gioco che metteranno in palio la terza coppa europea calcistica entrando, così, dalla porta principale dell’Europa. Allettante, davvero, come piano bellico. Peccato che le stesse velleità di vittoria e gli stessi pensieri li hanno anche dalle parti di Londra, con ilHam che si è resto protagonista di una stagione fortemente negativa che si riscatterebbe alla grande con la conquista del secondo trofeo del Vecchio Continente. Grandi ...