Fiorentina-West Ham | Biraghi colpito dai tifosi e i social insorgono | “E’ sconfitta a tavolino”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Rabbiaper quanto accaduto poco dopo la mezzora di gioco diHam, quando il capitano viola Cristiano, intento a battere un calcio d’angolo, è statoalla nuca dal lancio di alcuni oggetti, bicchieri e in particolare una sigaretta elettronica. Il laterale mancino è stato medicato e il gioco è rimasto fermo per un paio di minuti, poi si è ripreso a giocare come se nulla fosse, previa diffusione del solito messaggio rivolto aifacinorosi. Sul web, comunque, in molti trae giornalisti chiedono la vittoria adella, ricordando episodi del passato. https://twitter.com/marblackbluety/status/1666534348126842882 In Ligue2 il Bordeaux rischia di perdere 0-3 a ...

Alla Eden Aréna di Praga è in corso la finale di Conference League traHam . I viola sognano di diventare il secondo club italiano in due anni a vincere la competizione, dopo il trionfo della Roma un anno fa, e tornare così ad alzare un trofeo europeo ...PRAGA (Repubblica Ceca) - Attimi di caos e gioco interrotto per qualche minuto alla Eden Arena di Praga dove è in corso la finale di Europa Conference League traHam. Dagli spalti, nel settore occupato dai tifosi degli Hammers, sono piovuti una serie di oggetti, da bicchieri di birra a una sigaretta elettronica, uno dei quali ha colpito in ...PRAGA Una scena inaccettabile per una finale europea, una scena inaccettabile per qualsiasi partita di calcio. L'immagine della prima mezz'ora diHam è la testa insanguinata di Cristiano Biraghi, capitano viola colpito probabilmente da una sigaretta elettronica, oggetto lanciato dagli spalti dai tifosi inglesi mentre si ...

Intervenuto ai microfoni di BTsport, il direttore sportivo del West Ham, Mark Noble, ha così parlato prima della finale di Conference League contro la Fiorentina, soffermandosi su Declan Rice: “Ama qu ...Vergognoso episodio durante la finale di Conference League Fiorentina captain Cristiano Biraghi after being hit by objects thrown at him from West Ham supporters during the Europa Conference League fi ...