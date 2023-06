Fiorentina-West Ham | Biraghi colpito alla testa da un oggetto lanciato dai tifosi VIDEO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Scene che non si sarebbero mai dovute vedere quelle che si sono registrate poco dopo la mezzora di gioco a Praga nella finale di Conference LeagueHam. Il capitano viola, Cristiano, è stato infattial capo dal lancio di oggetti, in particolare bicchieri, ma soprattutto una sigaretta elettronica che gli ha provocato un taglionuca con fuoriuscita di sangue. Ecco ildell’episodio in alto. SportFace.

