Fiorentina-West Ham 0-0 LIVE | gara spezzettata

(Di mercoledì 7 giugno 2023) All’Eden Arena di Praga, il match valido per la finale della Conference League traHam: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Eden Arena di Praga,Ham si affrontano nel match valido per la finale di Conference League 2022/2023

Gioco interrotto a Praga dopo il lancio di oggetti in campo dal settore occupato dai tifosi delHam . Un oggetto lanciato dagli spalti ha colpito al capo Biraghi della, che ora è sanguinante e sta ricevendo le cure mediche. L'arbitro ha interrotto il gioco per un paio di minuti ...Attimi di tensione di paura nella finale di Conference League tra lae ilHam. Biraghi, mentre calciava un angolo è stato colpito alla nuca da un fitto lancio di oggetti, in particolare bicchieri di bibita che gli hanno provocato un ......possibilità di una vittoria a tavolino per ladopo il gravissimo episodio con la curva delHamBruttissimo episodio a Praga durante la finale di Conference League tra...

Sorpresa in attacco per Italiano, Moyes con Paquetà: le ufficiali di Fiorentina-West Ham