Fiorentina | Milenkovic | «Perdere così fa male»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Le parole di Nikola, difensore della, dopo la sconfitta in finale di Conference League Nikolaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dellanella finale di Conference League contro il West Ham. Di seguito le sue parole. «Fa, anche oggi abbiamo fatto una buona gara. Non possiamo concedere un golfacile nei minuti finali… Mi mancano le parole, so però che la squadra ha dato il massimo ma in certe situazioni dobbiamo essere più concentrati. Avevamo la partita in mano, pressando e mantenendo il dominio del campo. Nelle finali i dettagli fanno la differenza…»