Fiorentina | Milenkovic | 'Fa male perdere così | non si può prendere un gol del genere nei minuti finali'

Le pagelle della. Terracciano 7: Uscite e interventi sempre puntuali, che restituiscono ...6: Attento in copertura, non sbaglia praticamente nulla. Nel finale, però,. Ranieri 6,5: ...DODO 5 Ha trascinato lain lungo e in largo per una stagione intera. Sulla fascia destra ... Paqueta e Bowen non impensieriscono mai Terracciano è soprattutto merito suo e di. Nel ...Lafallisce la prima grande occasione al 26' con, che alza di testa da due passi su azione d'angolo. Al 33' Biraghi viene colpito alla testa da oggetti un bicchiere di plastica, ...

Fiorentina - West Ham United 1-2 highlights e gol: le azioni principali della finale di Europa Conference League 2022/23.23:03 - Con la vittoria del West Ham, si chiude qui anche il live di FirenzeViola.it. Buona serata a tutti. 98' - FINISCE QUI. Il West Ham vince la Conference League. Batte la Fiorentina ...