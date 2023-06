Fiorentina ko | Conference League al West Ham | il post della Juve

(Di mercoledì 7 giugno 2023) TORINO - In attesa di prendere parte alla prossima edizione, lahaato sui social un messaggio dopo la f inale vinta a Praga dalHam contro la...

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Attimi di panico all'Eden Arena di Praga a una decina di minuti dall'intervallo della finale diLeague trae West Ham . Al 34' infatti degli oggetti sono stati lanciati dagli spalti e hanno colpito e ferito al capo il capitano viola Biraghi ...TORINO - In attesa di prendere parte alla prossima edizione dellaLeague, la Juve ha postato sui social un messaggio dopo la f inale vinta a Praga dal West Ham contro la...Nella finale diLeague a Praga, il West Ham supera per 1 - 2 la. In gol Benrahma (su rigore), Bonaventura e Bowen. Guarda il video ...

Fiorentina, beffa atroce al 90': la Conference League è del West Ham La Gazzetta dello Sport

Due squadre con un modulo simile che si sfideranno soprattutto sul valore dei singoli. I duelli in casa viola sono noti Le idee della Fiorentina sono chiare, poi è normale che in campo conti ...La Fiorentina di Italiano ha sognato fino all’ultimo il prestigioso successo internazionale contro il West Ham United di Moyes. Ma non c’è stato niente da fare. La Conference League se l’è aggiudicata ...