Fiorello spiazza Bruno Vespa | ' Vai al gay Pride' | cosa è successo a ' Cinque minuti'

Ecco come sarà, ho un paio di sogni...'Bruno Vespa : vai al Gay Pride Dopo il siparietto iniziale, lo showman ha incalzato il conduttore con una battuta dietro l'altra, scherzando ...ha poi chiesto a Vespa: 'Senti, ma tu sei confermato qui in Rai E vai al Gay Pride quest'anno Ti ho prenotato un posto al carro 3, perché al primo c'è La Russa'. Il conduttore è stato al ...sul suo futuro in Rai: "Non convocato" Questa sarà l'ultima settimana di Viva Rai 2, pertanto in molti si domandano che fine farà il programma. In base alle indiscrezioni sino ad ora ...

Fiorello spiazza Bruono Vespa durante il programma 5 minuti: «Vai al gay pride quest'anno» ilmessaggero.it

L'ultima puntata di Cinque Minuti si è aperta con l'ospite del giorno, Fiorello, che come sempre ha lasciato il segno. Lo showman ha deciso di imitare il conduttore Bruno Vespa.L’ultima puntata di Cinque Minuti si è aperta con l’ospite del giorno, Fiorello, che ha deciso di imitare il conduttore Bruno Vespa. Si tratta della brevissima trasmissione che approfondisce ...