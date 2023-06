Fiorello perde la pazienza con Marco Mengoni | “Ci ho provato tutto l’anno”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Mancano poche puntate alla fine di Viva Rai Due e tantissimi telespettatori hanno chiesto a Rosarioperché non ha mai invitatonella sua trasmissione. D’altronde, nel varietà del mattatore siciliano sono arrivati numerosi cantanti di Sanremo, ma il vincitore non ci ha mai messo piede. A rispondere a questo quesito ci ha pensato proprio il volto di Rai Due che non l’ha mandate certamente a dire. Non a caso, pare proprio che il cantante abbia rifiutato percontro: il dilemma sull’invito Sono state tante le lamentele intorno alla mancata partecipazione dia Viva Rai Due. Vincitore del Festival di Sanremo e quarto classificato all’Eurovision Song Contest, il cantante non ...

Pippo Baudo compie 87 anni. Il conduttore nonoccasione di ringraziare i suoi telespettatori con un videomessaggio andato in onda sul Tg2 . ...per ricordagli la promessa fatta ada Viva ...Ecco come sarà, ho un paio di sogni...'da Bruno Vespa a 'Cinque Minuti', l'appello (in tv)...in 3 minuti 3 punti di share e 650 mila spettatori.... avviene l'8 maggio quando Jovanotti , in giro in bicicletta per le vie di una Roma primaverile e assonnata e in collegamento in diretta coninavvertitamente il telefono che viene ...

Nonostante oggi sia il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, Fiorello, visto che ormai manca solo una ... sembra che la possibilità di una scelta estera stia perdendo terreno. (Calcio Napoli, ...Con la prima stagione del programma, lo showman siciliano ha rivitalizzato una fascia e una rete boccheggianti, oltre ad aggiungere un ulteriore tassello alla sua poliedrica carriera ...