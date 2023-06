Fiorello fa gli auguri in diretta a Pippo Baudo – Video

(Di mercoledì 7 giugno 2023)Buon compleanno! Nella puntata di Viva Rai 2 andata in onda stamattinaha deciso di omaggiare, pilastro della televisione italiana che oggi compie 87 anni. Lo showman siciliano ha telefonato al conduttore per fargli i suoi personalidi compleanno, stuzzicandolo poi con diverse battute. Dopo la classica canzoncina d’, lo showman ha chiesto al presentatore: “Che effetto ti fa guardare la televisione e vedere che ogni cosa che tu vedi in televisione, c’è sempre un pezzetto di?“.ha subito asserito di non essere “così presuntuoso” da ritenere vera la frase di, che ha però insistito – “Te lo dico io, è così” – trovando la ...

e la chiusura del cerchio Solo alcune ore fa, però, l'amicoospite di Bruno Vespa ...dirò: 'Adesso è finito, andiamo via'". E però l'amico 'Ciuri' ha lanciato un'altra 'bombetta' ...dirò: adesso è finito, andiamo via. Ma io non ci credo che sarà l'ultimo", ha dichiarato con sicurezza, che ritiene - inoltre - che quello del 2024 non sarà di certo l'ultimo Sanremo ...Poiha spiegato al pubblico quello che sta succedendo. 'Io non so a D'Alema cheè preso' ha esordito lo showman spiegando che il noto politico è indagato per vendita di armi. Ovviamente ...

Pippo Baudo compie 87 anni e Fiorello gli fa gli auguri in diretta per il compleanno Gazzetta del Sud

Il conduttore da brividi a Viva Rai 2: gesto speciale per il re della televisione Grandi emozioni durante l’appuntamento odierno con la trasmissione ...Nelle scorse ore lo showman ha confermato la sua presenza al prossimo festival di Sanremo in occasione della serata finale. Già pronto il siparietto con Amadeus ...