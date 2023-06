Finanza | Doris | ' su consulenti difesa modello e spazio ai più giovani'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Dobbiamo proteggere e valorizzare unche ha dimostrato di saper funzionare molto bene negli ultimi dieci anni, per i, per gli intermediari e soprattutto per i clienti. Anche per questo motivo occorre creare le condizioni migliori per favorire il ricambio generazionale all'interno del settore e per rendere meno complesso l'ingresso delle nuove generazioni nel mondo della consulenza". Lo afferma Massimo, Ad di Banca Medionalum e neo presidente di Assoreti, in una intervista al Sole 24 Ore. L'attenzione verso i piùche saranno chiamati presto a rilevare il testimone all'interno di una categoria dove l'età media di circa 52 anni e gli asset gestiti da chi ha più di 65 anni (il 7,7% degli iscritti con mandato attivo) è infatti una delle priorità del mandato di ...