Finale Conference League Fiorentina-West Ham | il sogno viola a Praga | Dove vederla in tv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Erano gli anni sessanta quando lametteva nella sua bacheca la Coppa delle Coppe e la Mitropa Cup, rimasti tuttora gli unici trofei internazionali vinti a Firenze. Oltre mezzo secolo dopo, ilsi chiama. Ala squadra allenata da Vincenzo Italiano sfida ilHam per diventare il secondo club italiano in due anni a vincere il nuovo trofeo europeo. L’anno scorso ci era riuscita la Roma, quest’anno sconfitta a Budapest dal Siviglia nelladi Europa. La, aspettando l’Inter che proverà a fare l’impresa contro il Manchester City sabato a Istanbul nelladi Champions, rappresenta la speranza più concreta per ...

Subito dietro c'è la Fiorentina, che se stasera a Praga batte il West Ham in finale di Conference League si qualifica per l'Europa League. Sampdoria e Cremonese retrocesse in Serie B, Spezia e Verona si ... Cinque anni fa, di questi tempi, Vincenzo Italiano allenava i dilettanti dell'Arzignano in Serie D. E questa è forse la storia più bella della finale di una Conference League diventata ormai il portafortuna del nostro pallone. Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 7 giugno 2023. A Praga va in scena la finale di Conference League 2022/2023 tra Fiorentina e West Ham, che si sfideranno per sollevare la terza coppa continentale per club. Prosegue anche il Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, ...

La finale di Conference League tra Fiorentina-West Ham verrà proposta in diretta televisiva da Dazn, da Sky e in chiaro da TV8. Gli abbonati a Dazn potranno seguire Fiorentina-West Ham sulle smart tv ... Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Skye in conferenza alla vigilia della finale di Conference League. Le sue parole riportate da TMW: "Essere squadra è la base de ..."