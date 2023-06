Finale Conference League Fiorentina-West Ham 1-2 | la coppa agli inglesi | sfuma il sogno viola

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Alla Eden Aréna di Praga ilHam vince per 2 a 1 ladicontro la. Decisivi i gol di Benrahma su rigore e il colpo del ko firmato da Bowen al 90esimo, dopo che Bonaventura era riuscito a riportare la situazione in parità.ildi riportare un trofeo europeo a Firenze oltre mezzo secolo dopo ladelle Coppe 1961. La squadra di Vincenzo Italiano paga la poca concretezza in un primo tempo dominato, mentre ilHam si è dimostrato cinico nel sfruttare i pochi episodi che ha avuto a disposizione, come il rigore concesso per un fallo di mano casuale di Biraghi, segnalato dal Var. Laera riuscita a pareggiare dopo 5 minuti, ma poi non ...

Una bella Fiorentina in finale di Conference League viene battuta per 2-1 sul filo di lana dal West Ham: delusione cocente