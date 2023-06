Fiesta Roma Latin Festival | continua con successo la rassegna

Leggi su funweek

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si annunciano due serate davvero speciali nell’ambito del. La prima è quella di giovedì 8 giugno, sempre nella splendida cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, con il concerto di Nozy. Il trentaseienne Rigels Rajku, in arte Noizy, è uno degli artisti della scena albanese più conosciuti in Europa, con brani che superano anche le centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube, come il singolo con la connazionale Enca “Bow Down”. Qualche tempo fa ha pubblicato “1 here e mire”, grandissimo. Ha partecipato all’album “Mr Fini” di Guè Pequeno nel brano “No security”. Ma anche in Europa il nome del rapper albanese è quello tra i più rispettati della scena hip hop anche grazie ad una carriera iniziata quasi 17 anni fa tra Tirana e Londra, dove la ...