Ficarra e Picone girano un nuovo film | uscirà a Natale 2023

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 7 giugno 2023) CATANIA – Sono in corso a Catania le riprese deldi, che per la prima volta saranno diretti dal regista Francesco Amato. Ne danno notizia gli stessi artisti sulla loro pagina Facebook ufficiale. Soggetto e sceneggiatura sono di Salvo, Valentino, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione, invece, è di Attilio De Razza per Tramp Limited Production con la collaborazione di Medusa. Il lungometraggio. Il duo comico siciliano torna dunque nelle sale cinematografiche un anno dopo dopo il grande successo, anche di critica, deldi Roberto Andò “La Stranezza”, dove...