Festa degli studenti oggi a Ostia | ecco dove | a che ora e programma completo

(Di mercoledì 7 giugno 2023), 7 giugno, il Parco XXV Novembre disi trasformerà in un palcoscenico a cielo apertoglie le studentesse delle scuole superiori del Municipio Roma X potranno dare espressione alle loro inclinazioni e abilità artistiche, sportive e musicali. Si tratta della “”, l’evento conclusivo del Festival delle Scuole, un’iniziativa di grande successo promossa dal Municipio Roma X per valorizzare il ruolo della comunità didattica ed educante nel territorio. Un evento su misura per gliLa “” è stata organizzata dall’amministrazione municipale, con la collaborazione attiva...

Arriva l' estate e, come ogni anno, arriva anche unoeventi tanto attesi da religiosi (e non) che si preparano per l' infiorata , un incantevole ...si ripete ogni anno in occasione delladel ......Buona (cattiva) sorte La vita splendida Potremmo ritornare Ed ero contentissimo La primadel ... Ecco l'elencoeventi da non perdere Il 2023 della musica live, un anno caratterizzato dal ...Shelby Lynn avrebbe quindi accettato l'invito e partecipato a unaprima del concerto, durante ... 'Le dichiarazioniultimi giorni hanno causato sconcerto tra il pubblico e i nostri fan. Le ...

Festa degli sposi per 159 coppie - Pontedera LA NAZIONE

Il "grande capitale di simpatia" per l'Italia accumulato in Niger negli ultimi anni attraverso il sostegno italiano alla sicurezza e la cooperazione allo sviluppo e in diversi altri settori è stato vi ...L'ambasciata d'Italia a Santo Domingo ha celebrato, con la partecipazione di centinaia di persone, la Festa Nazionale nella cornice dell'Hotel Intercontinental di Santo Domingo. (ANSA) ...