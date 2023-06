Fermo amministrativo | se rottamo l’auto devo pagare lo stesso le cartelle? La risposta che non si aspetta nessuno

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 7 giugno 2023) È possibile procedere alla rottamazione di un’auto se questa è soggetta a? Ecco quello che non ti aspetti. Guidare un’auto, in questo periodo, è davvero molto complesso. Il caro vita che ha investito il Paese ha pesantemente inciso sulla vita degli automobilisti. Ogni cosa ha visto aumentare il suo costo: dalla benzina, che vive un periodo di rialzo e abbassamento forsennato, passando per i pedaggi autostradali, fino ai costi delle assicurazioni. Come se non bastasse, le spese obbligatorie di revisione e la cosiddetta tassa di circolazione, sono necessarie per poter circolare.: bisognalese si rottama? – ilovetrading.itCapita inoltre, per diversi motivi, che un veicolo possa essere sottoposto a ...