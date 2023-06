(Di mercoledì 7 giugno 2023) Forti emozioni per Corradonel suo viaggio in Argentina. In occasione dell'ultima giornata di campionato, mentre il Napoli alzava al cielo la coppa dello scudetto dopo la gara contro la ...

al cimitero di Jardin Bellavista ha rilasciato un'intervista a Olè , le sue sono parole da brividi a pochi passi dalla tomba del campione argentino acquistato dal Barcellona nel ...al cimitero di Jardin Bellavista ha rilasciato un'intervista a Olè , le sue sono parole da brividi a pochi passi dalla tomba del campione argentino acquistato dal Barcellona nel ...

Ferlaino si commuove sulla tomba di Maradona: "Non posso crederci..." Corriere dello Sport

Forti emozioni per Corrado Ferlaino nel suo viaggio in Argentina. In occasione dell'ultima giornata di campionato, mentre il Napoli alzava al cielo la coppa dello scudetto dopo la gara contro la ...Emozionanti parole da parte di Corrado Ferlaino nel ricordare Diego Armando Maradona presso la sua tomba in Argentina.