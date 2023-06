Femminicidi | le leggi ci sono ma non bastano | ecco cosa può fare la politica

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il brutaleo di Giulia Tramontano a Milano da parte del compagno e l’assassinio di Pierpaola Romano, agente di polizia, da parte di un collega alla periferia di Roma hanno fatto salire a 47 il numero delle donne uccise dall’inizio dell’anno. Di queste, 39vittime di: quasi otto al mese. Lo riportano gli ultimi dati ufficiali messi a disposizione dal Dipartimento di pubblica sicurezza sul sito del Viminale. Alessandro Impagnatiello, il barman che ha ucciso la sua compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, ha sostenuto di “aver agito senza un reale motivo, perché “stressato dalla situazione che si era venuta a creare”. Impagnatiello, che ha accoltellato la fidanzata provando poi per due volte a bruciarne il corpo, prima di gettarlo in una intercapedine, come se si trattasse di un rifiuto, ha ...

Il presidente del Senato lancia la proposta di una manifestazione solo maschile contro i femminicidi: già arrivate le adesioni dei parlamentari ...