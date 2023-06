Femminicidi | La Russa | ' manifestazione soli uomini può smuovere acque ma sia di tutti' **

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - La violenza contro le donne "riguarda una questione gravissima che tocca al governo risolvere ma noipossiamo dare un segnale e quindi l'idea di unadi, magari con figli per mano come ha suggerito Emma Bonino, puòlea patto che sia corale, o dio di nessuno". Così il presidente del Senato, Ignazio La, al TG1.

"Aderiamo all'appello del presidente del Senato, Ignazio Ladi organizzare una manifestazione maschile contro i. Io dico: venga fatta in ogni regione e candido Terni in rappresentanza di tutta l'Umbria". Lo scrive in una nota il coordinatore ...È la ricetta fornita dal presidente del Senato Ignazio Laal tema dei, nel corso di una intervista a L'aria che tira , su La7. E aggiunge: 'Se fossi al governo, il femminicidio ...Così il presidente del Senato, Ignazio La, ha lanciato una proposta a L'Aria che tira su La7: 'mi viene voglia di indire una manifestazione di soli uomini, perché isono una ...

Ultimo'ora: **Femminicidi: La Russa, 'manifestazione soli uomini ... La Svolta

Nel giorno in cui il governo ha deciso di intervenire modificando il quadro normativo con una stretta, anche Ignazio La Russa propone alcune idee per ...Stefano Bandecchi risponde positivamente alla proposta di una manifestazione contro i femminicidi proposta dal presidente del Senato La Russa ...