Fedez spiega finalmente cosa è successo con Luis Sal | il messaggio che li ha divisi | “tenevo molto a lui”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sono passati mesi maabbiamo delle risposte rispetto alla liteSal-. A parlare è l’imprenditore e rapper che, proprio davanti all’iconico sfondo verde acido del podcast che li ha visti per anni lavorare insieme,cos’ècon l’amico e collega, la tristezza per il rapporto chiuso “” È unapparentemente più dispiaciuto che arrabbiato quello che parla e dàzioni e che colloca la rottura del rapporto con l’amico subito dopo Sanremo 2023: “Questa situazione mi ha portato tanto dispiacere, lache mi dispiace di più è che per lavoro si è rotto un rapporto che andava oltre il lavoro. Non è ...

In un video pubblicato sul canale YouTube di Muschio Selvaggi o ,ha fatto chiarezza sulla 'scomparsa' di Luis Sal. "Finalmente -il rapper all'inizio del video di 15 minuti - vi darò le tanto agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis dal podcast' e ...Questa cosa ha irrimediabilmente danneggiato il format, perché sotto la sezione commenti si è parlato quasi ed esclusivamente di Luis e non dell'ospiteUna cosa prevedibilissima e ...La cosa che mi dispiace di più è che per lavoro si è rotto un rapporto che andava anche oltre il lavoro " , sottolinea. L'artistapure perché non ha detto tutto prima: "Questa cosa ha ...

Un sodalizio non solo lavorativo ma prima di tutto un'amicizia, che si è incrinata nei giorni del festival di Sanremo, ha spiegato il rapper. Un fulmine a ciel sereno La trasferta del podcast a ...