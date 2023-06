Fedez finalmente parla | “Vi dico perché ho litigato con Luis Sal | da Sanremo è cambiato tutto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il titolo del video è chiaro, “Che fine ha fatto“ e il protagonista è, lo studio è quello di Muschio Selvaggio, il podcast che il rapper conduceva appunto insieme aSal. Scomparso improvvisamente dai radar, e non solo dal programma ma anche dai social, molti fan hanno chiesto e richiesto spiegazioni senza ottenere risposta: che fine ha fattoSal? Orachiarisce: “vi darò le tante agognate spiegazioni sulla ‘sparizione’ die vi dirònon ho potuto farlo prima. Mi sarebbe piaciuto – continua in rapper incespicando leggermente a dispetto della sua proverbiale sicurezza nelre – che a spiegare come mai non è più nel podcast fosse lui, per rispetto di questi tre anni di lavoro e del ...