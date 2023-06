Fedez e Luis Sal | il rapper svela la verità sulla lite con un video | Ecco cosa è successo VIDEO

Leggi Anche Tapiro adopo le polemiche sulle vacanze a Dubai: 'La coerenza non è mai stata una mia virtù' Un finale amaro quello dell'amicizia traSal. Che tra i due si fosse consumata una rottura definitiva era sotto gli occhi di tutti, ma la mancanza di spiegazioni ufficiali aveva aperto la porta a ricostruzioni e speculazioni di ..., ricorda, "inizialmente non era d'accordo ma poi ha accettato di farlo. Personalmente, è stata un'esperienza complicata e impegnativa perché è arrivata in concomitanza con il momento in ...Per i tanti fan che non vedevano l'ora di sapere cosa fosse accaduto traSal , il rapper ha voluto pubblicare sul suo canale YouTube un lungo video di doverose spiegazioni, a partire ...

Fedez: "Ecco perché io e Luis Sal abbiamo litigato, non tornerà a 'Muschio selvaggio'" TGCOM

Fedez e Luis Sal hanno litigato e il rapper ha deciso di svelare la verità in un video. Ecco cosa ha dichiarato.Esordisce così Fedez in una puntata di Muschio Selvaggio, rispondendo alle curiosità del pubblico del suo podcast che da tempo si chiede che fine abbia fatto il coconduttore Luis Sal. “Io ho aspettato ...