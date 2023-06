Fedez contro Morgan | scoppierà una guerra a X Factor 2023?

(Di mercoledì 7 giugno 2023) X, con gli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio speciale nel cuore del pubblico. Il talent show di Sky, a partire dalla seconda metà di settembre, offrirà la possibilità ad altri giovani artisti di farsi conoscere all’interno della scena musicale contemporanea. L’annuncio dei giudici ha generato una certa curiosità. Ambra Angiolini, Dargen D’Amico esono stati riconfermati, mentre il nome di Rkomi è stato sostituito con quello di. Anche se mancano ancora diversi mesi all’inizio, sembra ci sia già una certa tensione. Il marito di Chiara Ferragni e il fondatore dei Bluvertigo, infatti, hanno fatto discutere per via di un recente battibecco. Potrebbe interessarti: Come partecipare come pubblico alle Audizioni di X...

E Morgan ha deciso di replicare su Instagram a qualche giorno di distanza: 'Caro, se non stai nella pelle di sfidarmi, fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, ...... quello del 1 maggio del 2021,è salito sul palco e si è esibito così come altri suoi colleghi. Nel suo discorso a margine dell'esibizione ha elencato tutte le frasi pronunciatei gay da ......- Hell Raton è stata una scommessa vinta a metà - e dopo aver richiamato l'anno scorso già, ... dopo le frecciate polemiche continueil programma lanciate da Morgan negli anni, lo si era ...

Fedez contro Morgan, a X Factor guerra in vista «Spero sia professionale» ilmattino.it

Il rapper aveva detto: "Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così". Ora arriva la risposta. Al veleno ...La nuova edizione di X Factor non è ancora iniziata, ma promette già scintille: a pochi giorni dalle registrazioni delle Audition, in programma l’11-12-18-19 giugno all’Allianz Cloud di Milano, due ...