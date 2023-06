Federico | il primo bebé nell' Aula della Camera

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - A poco meno di un anno dal via libera alla norma inserita nel Regolamento di Montecitorio che consente alle mamme di far ingresso inassieme ai loro, così da poterli allattare senza però doversi assentare dai lavori parlamentari, è la deputata M5s Gilda Sportiello a rompere antichi tabù e fare il suo esordio'emiciclo assieme al piccolo, teneramente tenuto tra le braccia. Un'immagine che intenerisce i colleghi deputati di tutti gli schieramenti, che accolgono con un applauso i due insoliti 'protagonisti'. "Da questa seduta fa il suo esordio inun piccolo, piccolissimo, figliocollega Sportiello che, per la prima volta e con l'unanimità dei gruppi, è incon noi. Auguri all'onorevole Sportiello e ...