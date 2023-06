(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - A poco meno di un anno dal via libera alla norma inserita nel Regolamento di Montecitorio che consente alle mamme di far ingresso inassieme ai loro, così da poterli allattare senza però doversi assentare dai lavori parlamentari, è la deputata M5s Gilda Sportiello a rompere antichi tabù e fare il suo esordio'emiciclo assieme al piccolo, teneramente tenuto tra le braccia. Un'immagine che intenerisce i colleghi deputati di tutti gli schieramenti, che accolgono con un applauso i due insoliti 'protagonisti'. "Da questa seduta fa il suo esordio inun piccolo, piccolissimo, figliocollega Sportiello che, per la prima volta e con l'unanimità dei gruppi, è incon noi. Auguri all'onorevole Sportiello e ...

- commentaRiboldi , sindaco di Casale Monferrato - È stato riconosciuto come criminale ... Ingrado, nel 2019, era stato condannato a quattro anni.Anche Mercedes era chiamata alvero test del suo pacchetto di modifiche portato in pista a Monaco, data la scarsa rappresentatività delle stradine del Principato. Analogamente alla rossa, il ...... da Pirandello a Eduardo), senza per questo tralasciare adattamenti di cineasti come... A questaannuncio del nuovo anno del Teatro della Toscana, faranno seguito le presentazioni dei ...

Federico, il primo bebé nell'Aula della Camera AGI - Agenzia Italia

Ci sono i primi quattro indagati per il caso dello striscione appeso nella notte tra il 18 e 19 maggio davanti alla casa di Federico Dimarco, difensore ...«Siamo pronti per far risuonare la nostra voce e lasciare il segno nel mondo perché quello che saremo domani lo costruiamo oggi». È con l’invito a guardare alle ...