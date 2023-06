Fascia blaster | come funziona il rimedio anticellulite delle star

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 giugno 2023) «La cellulite? Non è questione di grasso, ma di» è quello che sostiene Ashley Black, beauty guru, autrice del libro “The Cellulite Myth: It’s Not Fat, It’s” e mente dietro il tool, un massaggiatore manuale ideato per combattere cellulite, buccia d’arancia e ritenzione idrica. Metodo amatissimo dalle, da Chiara Ferragni a Kim Kardashian, ilnon è del tutto indolore, anzi, la stessa Ashely Black avvisa nel suo testo che non solo può far comparire dei lividi ma la soglia di dolore avvertita è quasi un livello 7.: in cosa consiste il trattamento? Definito “terapia d’urto”, il body tool agisce sul tessuto connettivo, ovvero quelle fibre cheuna membrana ...