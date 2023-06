FANTAPALINSESTI 2023 2024 | CREA LA TUA TV E INVENTA IL PALINSESTO DI RAI2 E ITALIA 1

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 7 giugno 2023) AL VIA IDI BUBINOBLOG Presto usciranno i palinsesti invernali dei due gruppi principali: Rai e Mediaset. BubinoBlog chiede ai lettori di diventare spettatori attivi, proponendo quello che già facciamo tutti noi in ogni post. Sarà l’area commenti la vostra voce e daremo modo a tutti di esprimere i propri gusti con un commento. Chiediamo ai lettori di dare lustro alla Vostra fantasia proponendo idel day time a noi tanto cari, a cui far seguire qualche idea carina per il prime time. Alcuni suggerimenti per il modus operandi da adottare Commentate numerosi perché BubinoBlog, come ben sapete, è letto anche da addetti ai lavori e non è escluso (come già successo in passato) che le nostre idee possano vedere la luce, consentendoci di seguire una tv sempre più attenta ai gusti di noi spettatori; Si può aggiungere tra ...