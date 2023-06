Faper parcheggiare ma si scorda la retromarcia inserita e l'auto parte all'indietro a tutta velocità 7 giugno 2023... aumenta la concentrazione sulla strada e la precisione a ogni minima. Cominciando dalla ... la nostra piattaforma regola erogazione e giri motore con tale precisione che ci si...Mala reale genesi della storia: il ruolo attivo di Savoini, fedelissimo di Matteo, e ... "Una simpaticaper creare a tavolino una menzogna per infangare Salvini", l'ha definita ad ...

Fa manovra ma si dimentica la retromarcia inserita: ecco cosa succede Tiscali Notizie

La Juventus sta costruendo la squadra per l’anno prossimo. Servono contanti e una cessione è prossima al traguardo. Un’annata quasi da dimenticare volge al termine per la Vecchia Signora, con un tragu ...Shulamit Ginosar schiacciata dal mezzo che stava raccogliendo la spazzatura. La procura indaga per omicidio stradale ...