"Non siamo dove vorremmo essere, laBull domina noi dobbiamo migliorare, siamo i primi a essere autocritici". Carlosnon nasconde le difficoltà della Ferrari per questo inizio di stagione: dopo la delusione anche al Gp di ...... oltre che per la perfezione diBull e del campione in carica Max Verstappen. Tra i commenti ha ... "Chiedo asilo politico: mandate l'intervista di Carlosin modo da oscurare questi due" è l'...Per completare la TOP 10, troviamo: Lewis Hamilton (87 pt), George Russell (65 pt), Carlos(...con live e notizie in tempo reale! Archiviata la gara di pochi giorni fa a Baku con la doppietta...

F1: Sainz, 'Red Bull dominante, la Ferrari non è dove vorrebbe" - F1 Agenzia ANSA

And it is Sainz who has been the more consistent driver this season ... In this graphic from F1 Tempo looking at the fastest laps from Leclerc and Sergio Pérez of Red Bull, you’ll see that absent the ..."Non siamo dove vorremmo essere, la Red Bull domina noi dobbiamo migliorare, siamo i primi a essere autocritici". (ANSA) ...