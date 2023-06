F1 | Ferrari Sainz Red Bull dominante | non siamo dove vorremmo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Lavoriamo per recuperare, proveremo sempre a lottare per il podio o per vincere", dice lo spagnolo MADRID (SPAGNA) - "Il venerdì ero andato bene, ma la domenica è diverso e sentivo che sarebbe stato difficile finire sul podio. Ero molto motivato per il Gp di casa, io e Leclerc stiamo guidando a un

Carlosnon nasconde le difficoltà dellaper questo inizio di stagione: dopo l'ennesima delusione al GP di Spagna, il pilota del team di Maranello ha parlato ai microfoni di El Laeguero, ..."Non siamo dove vorremmo essere, la Red Bull domina noi dobbiamo migliorare, siamo i primi a essere autocritici". Carlosnon nasconde le difficoltà dellaper questo inizio di stagione: dopo la delusione anche al Gp di Spagna, il pilota del team di Maranello ai microfoni di El Laeguero, programma di Cadena ...Domani andranno in pista Carlosper lae Mick Schumacher per la Mercedes, che testerà per la prima volta la W14 da quando ha assunto l'incarico di terzo pilota del team diretto da Toto ...

Ferrari, Sainz attende tempi migliori: “Barcellona per noi è difficile” Tuttosport

F1, Carlos Sainz é lapidario sul GP di Montmelò: "Per noi é stato il peggior circuito finora" A pochi giorni dal Gp di Spagna che ha visto trionfare la Red Bull e Max Verstappen, il pilota della ...Carlos Sainz non nasconde le difficoltà della Ferrari per questo inizio di stagione: dopo la delusione anche al Gp di Spagna, il pilota del team di Maranello ai microfoni di El Laeguero, programma di ...