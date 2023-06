F1 | Damon Hill | “Red Bull inavvicinabile in questo Mondiale | Mercedes però in crescita”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sono arrivati responsi importanti dalla gara di Barcellona, ottavo round del2023 di F1. In Spagna c’è stata l’affermazione dell’olandese Max Verstappen, su Red, dando seguito alla sua serie di vittorie in stagione e soprattutto salendo a quota 40 successi in carriera nel Circus. Per il due-volte iridato un risultato che va a rafforzare la leadership del campionato e la sensazione è sempre più quella di un titolo in cassaforte. Tuttavia, il GP catalano ha dimostrato che lasia sulla via giusta per risalire la china. La W14, concepita secondo una filosofia sbagliata, è stata profondamente modificata dal punto di vista tecnico e ciò è stato premiato dal risultato della pista, considerati il secondo e terzo posto di Lewis Hamilton e di George Russell. Ai microfoni di Sky Sport, il campione del mondo del 1996, ...