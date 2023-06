Evade ripetutamente dai domiciliari Arrestato 47enne

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La Procura della Repubblica di Taranto, a seguito di diverse comunicazioni della Polizia di Stato, in merito alla presunta responsabilità per il reato di evasione ad opera di untarantino, già sottoposto alla misura degli arresticon strumenti di controllo, ha avanzato al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di sostituzione della misura degli arresticon quella della custodia cautelare in carcere. Il soggetto, con numerosi precedenti penali anche gravi, quali associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, violenza privata, maltrattamenti in famiglia, minaccia, estorsione, violenza resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, omicidio colposo, omicidio volontario tentato, porto abusivo e detenzione di armi, reiterate violazioni agli obblighi ...

