Eva Mendes | Mi depilo il viso perché sono una bestia | se mi vengono i brividi i peli ricrescono

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Evaconfessa di essere davvero molto pelosa e rivela le sue tecniche di depilazione delin una serie di post su Instagram. Evaha reso partecipi i suoi follower della sua lotta aisuperflui sule delle tecniche utilizzate per far spendere la sua pelle, confessando di essere "una" quando si tratta di ricrescita dei. L'attrice 49enne ha dedicato due post su Instagram alla sua esperienza con il dermaplaning, la tecnica di cura della pelle che prevede la rasatura degli strati superiori di pelle edel. Medens ha spiegato che i suoi trattamenti presso la spa Beauty Villa Vergara a Beverly Hillsstati "paradisiaci", scrivendo "Non c'è nessun altro posto come questo". ...