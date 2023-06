Europei U21 | Paolo Nicolato | “Dovremo diventare una squadra in poco tempo Puntiamo in alto”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si è ufficialmente alzato il sipario sul raduno dell’Italia Under 21 in vista dei prossimi Campionatiche si giocheranno tra Romania e Georgia. Al CPO di Tirrenia, sono 27 gli Azzurrini a disposizione del commissario tecnico, che martedì 13 giugno sarà chiamato a scegliere i 23 che faranno parte della spedizione verso la manifestazione continentale. Il tecnico della Under 21 ha toccato diversi argomenti: “Il nostro primo obiettivo è riuscire ain pochissimo– spiega conferenza stampa – la coesione in tornei così brevi è fondamentale. Al di là del valore, entreranno nell’elenco dei 23 i giocatori che hanno voglia di rimanere. Mi aspetto che i ragazzi diano il 100%, questo è un momento dove o si dà tutto o non si dà niente”. Il CT azzurro ...

Non è ancora chiaro il motivo dell'abbandono da parte del centravanti della selezione azzurraBrutte notizie per la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato. In vista dei prossimi, in programma a partire dal 21 giugno in Romania e Georgia, la selezione azzurra dovrà infatti fare a meno di uno dei calciatori più importanti della propria rosa. Pallone Nazionale (...Kvaratskhelia convocato EuropeoLa risposta arriva Mamuka Jugeli , agente di Kvaratskhelia , che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di GeoTeam : CalcioNapoli24.it è stato selezionato ......valide per le Qualificazioni ai prossimi campionati; tournée americana, invece, per il Venezuela di Ernesto Torregrossa mentre Roko Jureskin è stato inserito nel gruppo della Croazia...

Non solo Moise Kean. Ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 in corso a Tirrenia anche un altro calciatore: si tratta del laterale Niccolò Pierozzi, calciatore costretto ad ...