L'Italia nel girone affronterà Francia (22 giugno), Svizzera (25 giugno) e Norvegia (28 giugno) e per l'esordiospera di "riuscire a mettere in campo una buona squadra". "Dopo una medaglia d'...... Europeo Under 21, qualificazioni ad2024 e amichevoli. Sono ben 12 i calciatori di ... Gli Azzurrini disi preparano invece per il girone dell'Europeo di categoria: il 22 con la Francia, ...Ieri,aveva già comunicato la lista dei 28 convocati. . 6 giugno 2023

Euro U.21: Nicolato, l'Italia deve diventare subito una squadra - Calcio Agenzia ANSA

"Il nostro primo obiettivo è riuscire a diventare squadra in pochissimo tempo, la coesione in tornei così brevi è fondamentale. Al di là del valore, entreranno nell'elenco dei 23 i giocatori che hanno ...Oggi a Tirrenia comincia il cammino degli azzurrini. Per adesso rosa allargata a 29, la lista verrà consegnata il 13 ...