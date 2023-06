EUChooseSafeFood | al via campagna Efsa-ministero Salute

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Informare e sensibilizzare i cittadini italiani a prendere nel quotidiano decisioni informate relative alle scelte alimentari, in ogni fase della catena alimentare, ed evidenziare il ruolo fondamentale della scienza e le direttive formulate dagli esperti dell’, grazie a cui il cibo sulle nostre tavole è controllato e sicuro. Questi gli obiettivi della terza edizione delladi comunicazioneIn, lanciata in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, dall’, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare con ildella, nell’ambito del convegno organizzato dal dicastero della. La, che quest’anno vede coinvolti ben 16 Paesi dell’Ue (erano 9 nel 2021 e 12 nel 2022), fornisce ...

Hub della comunicazione è il sito web disponibile nelle varie lingue, da cui è possibile scaricare il toolkit #che include immagini, brevi video e contenuti per post sui social media.Il sito it..eu è disponibile nelle varie lingue, da qui è possibile scaricare il toolkit #che include immagini, brevi video e contenuti per post sui social media. Per ...Nel 2023 la campagna #, vede coinvolti ben 16Paesi dell'Ue (9 nel 2021 e 12 nel 2022). "L'iniziativa quest'anno - rileva Alberto Spagnolli , Senior Policy Advisor dell'Efsa in un ...