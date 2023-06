Estelle e Oscar di Svezia | la foto ufficiale dei nipoti privilegiati di Re Gustavo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 giugno 2023)disaranno meno famosi di George e Charlotte d’Inghilterra, ma sono due principini molto amati in patria, e idi Re. I bambini, figli della Principessa Vittoria di, prossima erede al trono, hanno posato per degli scatti ufficiali davvero unici in una occasione importante per il regno, la Festa Nazionale. Lesono diventate subito virali in rete. Redi, gli scatti ufficiali deidiIn vista della Festa Nazionale di quest’anno e del cinquecentesimo anniversario dell’elezione del Re a Strängnäs, la famiglia della Principessa ereditaria Vittoria di ...