Esplosione diga della centrale idroelettrica di Kakhovskaya | migliaia di pesci morti sulle rive - VIDEO

Anche Zelensky parla di conseguenze in un messaggio: A causa dell'delladi Kakhovka,"si è formata u na chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate che viene trasportata dalla ...L'che il 6 giugno ha danneggiato ladi Nova Kakhovka ha conseguenze ecologiche ed umanitarie immediate: decine di villaggi inondati ed evacuati e danni a cose e persone non ancora ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan propone una commissione d'inchiesta internazionale sull'delladi Kekhovka in Ucraina. La proposta nel corso di una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il presidente turco la commissione d'inchiesta potrebbe ...

Ucraina, evacuazioni dopo esplosione diga Kakhovka. Zelensky: "Petrolio verso il Mar Nero" Sky Tg24

Dichiarato lo stato di emergenza in tutta la regione di Kherson, in Ucraina, dopo l'esplosione della diga di Kakhovka. Sono circa 2.700 le abitazioni ...Kakhovka era uno dei più grandi sistemi d’irrigazione d’Europa. A rischio quattro milioni di tonnellate di cereali e semi oleosi e l’80 per cento degli ...