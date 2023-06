ESG | in aumento le startup sostenibili in Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L'82% ha meno di dieci dipendenti, ma sono già in grado di attrarre investimenti e operare sia a livello nazionale (54%) che internazionale (40%) L’investimento socialmente responsabile sta conquistando sempre più spazio nei portafogli finanziari, e le aree di interesse sono l’ambiente, la responsabilità sociale e la governance aziendale, conosciute come Esg. Negli ultimi tre anni la maggior parte degli investimenti europei sono stati destinati a fondi con etichetta Esg, che attualmente superano i 4 mila miliardi di dollari, corrispondenti a oltre un terzo del totale degli investimenti. Uno studio intitolato “Sustainability waves Esg”, pubblicato da Cariplo Factory con il patrocinio della Commissione Europea e il supporto di InnovUp, Aifi, She tech,n tech alliance, La carica delle 101 e Aut studio, ha delineato ...