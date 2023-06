Esame di maturità 2023 | date | come funziona e tutto quello che serve sapere su prima e seconda prova

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 giugno 2023)di: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto a mettere a disposizioni dei maturandi un sito informativo in cui si trovano tutte le risposte a dubbi in prossimità dell’inizio delle prove scritte.diL’disi avvicina per milioni di studenti in Italia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisce tutte le informazioni sue prove. “Si parte mercoledì 21 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l’obiettivo di ...