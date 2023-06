Equita diversifica e investe con un suo fondo in Germania (2)

, la principale investment bank indipendente italiana, avvia la diversificazione geografica.Private Debt Fund II (EPD II) ha chiuso con successo un investimento di 15 milioni in un importante gruppo di distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari in Germania. Ha infatti ..., la principale investment bank indipendente italiana, avvia la diversificazione geografica.Private Debt Fund II (EPD II) ha chiuso con successo un investimento di 15 milioni in un importante gruppo di distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari in Germania. Ha infatti ...

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Equita, la principale investment bank indipendente italiana, avvia la diversificazione geografica. Equita Private Debt Fund II (EPD II) ha chiuso con successo un investimento ...