(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Questa estatelaal 50%. Stando ad una indagine di Selectra i condizionatori sono gli elettrodomestici tra i più energivori ed è per questo “quanto mai importante sapere come utilizzarli e conoscere quale potrebbe essere il loro impatto in bolletta”. Basti pensare, sottolineano gli analisti, che un condizionatore a parete può arrivare a pesare circa 50 euro in bolletta mensile, mentre uno portatilea 60 euro al mese, impattando sulla bolletta estiva di una ‘famiglia tipo’al 50%. Secondo il sondaggio, inoltre, un condizionatore a parete di classe energetica alta, sufficiente per raffreddare una stanza di 25 metri quadri, ha una stima di costo in ...

Secondo l'indagine di Selectra è importante fare i conti anche per chi sceglierà dile stanze con un deumidificatore o un ventilatore. Nel primo caso, per un deumidificatore da 20L (per ...... che il rapporto sia di 1 a 1: in altre parole, non è detto che uno split consenta di... È proprio il motore che eroga l'che serve alle due unità refrigeranti collocate dentro casa. ...Obiettivo Rendere le pareti dell'edificio dei "componenti attivi" capaci die ... Per farlo, servono materiali in grado di cambiare di fase mentre assorbono o cedono(in questo caso ...

Energia, rinfrescare la casa impatterà fino al 50% sulle bollette estive Adnkronos

