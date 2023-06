Emanato il dispositivo del traffico per la presentazione del Premio Strega

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore al, Attilio Cappa, rende noto che, a partire dalle ore 14:00 di oggi 7 giugno e sino al termine dellanazionale dei partecipanti alla LXXVI edizione delin programma presso il Teatro Romano, saranno chiuse ale sarà istituito il divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” in piazza Ponzio Telesino e via Parrocchia Nuova. Nell’occasione, sempre a partire dalle ore 14:00, sarà possibile utilizzare piazzale Catullo come aria di sosta gestita dalla società Trotta (la tariffa di parcheggio unica è di 2,00 euro). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'assessore al Traffico, Attilio Cappa, rende noto che, a partire dalle ore 14.00 di oggi 7 giugno e sino al termine della presentazione nazionale dei partecipanti alla LXXVI edizione del ...