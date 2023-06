Elliott Erwitt | da Jackie Kennedy e Marylin ai cagnolini come modelli | in mostra ad Abano gli scatti del maestro americano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Un uomo di mezza età con i capelli bianchi arruffati, le sopracciglia spettinate, gli occhiali storti: Elio Romano Erwitz Parigi, 26 luglio 1928 accoglie il visitatore infilandosi l’indice nel naso, rompendo al primo sguardo il limite della pellicola e ogni formalità con il visitatore.è un cittadino del mondo che ha attraversato il Novecento trascendendone luoghi e tempi con la sua fotografia, universalei sentimenti che racconta. Con un’ironia elegante mai insolente, è funambolo tra il non detto e il non senso, sempre in equilibrio nei suoilungo quel filo steso tra ciò che guardiamo superficialmente e ciò che invece riesce a cogliere lo sguardo dell’artista. Nato in Francia da genitori ebrei di origine russa, dopo i primi dieci anni a Milano le leggi razziali ...