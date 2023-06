Elle Fanning si trasforma in Grace Kelly per Cartier | stesso look 68 anni dopo

Maison Cartier scegliecome ambasciatrice global del brand. E lancia una campagna iconica. Volto della nuova collezione Grain de Café, all'attrice il compito di indossare alcuni dei gioielli più preziosi e ...... in una giornata passata in barca sotto il sole in cui tutto sembra brillare: il mare sullo sfondo, gli outfit candidi e, soprattutto, i capelli biondi di Dakota ed. Un dettaglio che ...Ad appena 24 anni,è riuscita a conquistare un diritto fondamentale: la libertà di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. È per questo che l'attrice, nota per film come The Neon Demon e Maleficent, ma ...

Elle Fanning: «A 16 anni di me dicevano: “Non fa film perché è insco*abile”» Rolling Stone Italia

Dopo il look a Cannes 2019, Elle Fanning si cala ancora una volta (letteralmente) nei panni di Grace Kelly per la nuova campagna di Cartier.Dakota ed Elle Fanning: sorelle unite dai capelli biondi, una tonalità luminosa e chiara perfetta per l'estate 2023 ...